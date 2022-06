Spottet: Sådan fejrede han det

Johnny Depp gav den gas i byen, da det stod klart, at han havde vundet retssagen over Amber Heard

Onsdag aften dansk tid faldt der langt om længe dom i den meget omtalte sag mellem verdensstjernerne Johnny Depp og Amber Heard.

36-årige Heard var troppet op i retten for at modtage dommen, hvor hun blev dømt til at betale Depp 15 millioner dollars.

Depp derimod glimrede ved sit fravær og var ikke at finde i retslokalet.

Mens dommen faldt i USA, befandt han sig nemlig i England, hvor han de seneste dage flere gange er blevet spottet, blandt andet til en Jeff Becks-koncert i Sheffield, hvor han - til de fremmødte fans store overraskelse - indtog scenen med sin guitar.

Da dommen faldt, var han da også stadig i England, og her hyggede han sig på baren The Bridge Tavern i Newcastle i det nordlige England og fik lidt godt at drikke.

Det skriver flere internationale medier, og på de sociale medier florerer der en lang række billeder og videoer, hvor man ser Depp fejre dommen på baren.

Her blev der da også tid for stjernen til at vinke og tage et par billeder med sine britiske fans.

'Jeg elsker dig, Johnny', kan man høre en britisk fan råbe til ham i en af videoerne, mens han bliver fulgt ud fra baren af sine sikkerhedsvagter.

Fået sit liv tilbage

Depps repræsentanter har over for New York Post bekræftet, at Depp var på baren i forbindelse med domsafsigelsen.

Umiddelbart efter dommen reagerede både Heard og Depp på sagens udfald.

'Jeg har ingen ord for den skuffelse, jeg føler i dag. Jeg er knust over, at bjerge af beviser stadig ikke var nok til at gå op imod den uforholdsmæssigt store magt og indflydelse, som min eksmand har,' lød det i en udtalelse fra Heard, mens Depp var langt mere munter:

'Helt fra begyndelsen har mit mål med at rejse sagen været at vise sandheden. Jeg føler fred vel vidende, at jeg endelig har opnået det', lød det blandt andet fra Depp i en skriftlig udtalelse, hvor han også fortalte, at han har 'fået sit liv tilbage'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den omdiskuterede retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard har langt om længe nået sin ende. Og det er gået vildt for sig, da det forhenværende kendispar juridisk kæmpede mod hinanden bag rettens døre. Bliv klogere på alle de vilde detaljer i sagen her.