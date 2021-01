Sprang ud: Nu skal Hollywood-stjerne skilles

Tre års ægteskab var hvad, det blev til for Elliot Page, 33, og Emma Portner, 26.

I en fælles meddelelse oplyste de tirsdag ifølge People, at de nu skal skilles.

'Efter mange grundige overvejelser har vi truffet det svære valg, at vi bliver skilt som følge af vores separation sidste sommer. Vi har stor respekt for hinanden og er fortsat nære venner', lyder det ifølge mediet i meddelelsen.

Parret har været sammen siden 2017 og blev hemmeligt gift lige efter nytår i 2018.

Elliot Page er skuespiller og blev i 2007 nomineret til en Oscar for sin rolle i filmen 'Juno'. Emma Portner er danser og koreograf.

Elliot Page og Emma Portner har været sammen siden 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Sprang ud som transkønnet

Nyheden om skilsmissen kommer blot et par måneder efter, at Elliot Page fortalte i et Twitter-opslag, at han er transkønnet.

Før han sprang ud, var hans navn Ellen Page.

'Hej venner. Jeg vil gerne dele med jer, at jeg er trans. Mine pronominer er han/dem, og mit navn er Elliot. Jeg føler mig heldig over at kunne skrive dette. Over at være her. At jeg er nået til dette sted i mit liv,' skrev han blandt andet i opslaget på Twitter.

Emma Portner viste offentligt sin støtte til ham i et opslag på Instagram, hvor hun skrev, at hun var stolt.

'Trans, queer og non-binære personer er en gave til verden. Jeg beder også om tålmodighed og privatliv, men at I følger mig og støtter livet som trans hver dag. Elliots eksistens er en gave i sig selv. Jeg elsker dig så meget', skrev hun henvendt til Elliot Page.

Elliot Page er foruden 'Juno' kendt for rollen som Vanya Hargreeves i Netflix-serien 'The Umbrella Academy', men har også spillet med i film som 'Inception' og 'X-Men'.

