Sprang ud som transkønnet: Nu tilbydes han flere jobs

Elliot Page delte en stor nyhed i slutningen af sidste år, hvor skuespilleren, der indtil da havde været kendt som Ellen Page og været nomineret for en Oscar for sin hovedrolle i filmen 'Juno', sprang ud som transkønnet.

I det kommende nummer af Time indtager Elliot Page forsiden, efter han har taget en stor snak med mediet om sin beslutning og tiden efter offentliggørelsen.

I interviewet fortæller han, at han siden barndommen har vidst, at han var en dreng, og han husker den store glæde, han følte, da han som ni-årig endelig fik lov til at blive klippet korthåret.

- Jeg følte mig som en dreng. Jeg ville være en dreng. Jeg spurgte min mor, om jeg en dag kunne blive det, siger Elliot Page, der legede dreng i forskellige lege, der gjorde ham fri for det billede, som andre havde af ham - nemlig at han var en pige.

I 2014 sprang Elliot Page ud som homoseksuel, og fire år senere blev han gift med Emma Portner - som han for nylig er blevet skilt fra. Det var et skridt i den rigtige retning for skuespilleren, som også begyndte at gå klædt mere maskulint, men han følte sig stadig ikke tilpas.

- Forskellen, i hvordan jeg havde det, før og efter jeg sprang ud som homoseksuel, var enorm. Men gik den ubehagelige følelse i min krop nogensinde væk? Nej, nej, nej, nej, siger han til Time.

Masser af jobtilbud

I artiklen skriver Time, at Elliot Page management-hold har oplevet en stigning i antallet af jobtilbud - både som producer, instruktør og skuespiller. Mange af de nye tilbud handler om at være transkønnet, men der er også 'dude-roller', som de beskriver det.

Elliot Page har først kønsskiftet haft en række roller gennem tiden, men han har haft svært ved at lande de store kvindelige hovedroller, fordi han ikke passede ind i det billedet, Hollywood har haft til den type rolle, lyder det i artiklen.

I de seneste år har Elliot Page kunnet opleves som Vanya i Netflix-serien 'The Umbrella Academy' - en rolle, han føler sig godt tilpas i.

- Jeg kunne relatere til, hvor lukket Vanya var, siger han om rollen som Vanya, der i starten hader sig selv, fordi hun tilsyneladende er den eneste i søskendeflokken uden superkræfter.

Selvom det hele stadig er nyt for Elliot Page, og det stadig kræver tilvænning, så er han meget gladere nu og har fået mere mod på skuespillet.