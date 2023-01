Springer ud som homoseksuel

18-årige Noah Schnapp har besluttet sig for at være åben om sin seksualitet i en video på TikTok

New year, new me.

Sådan har skuespilleren Noah Schnapp, der nok bedst er kendt fra 'Stranger Things', muligvis tænkt.

I hvert fald har han skudt året i gang med noget af en nyhed. For i en video på sin TikTok-profil springer han nu ud som homoseksuel.

'Når man endelig fortæller sine venner og familie, at man er homoseksuel efter at have været bange i skabet i 18 år, og alt de siger er 'Det ved vi godt', lyder det i videoen, som Noah Schnapp også har skrevet en kort tekst til under sit opslag:

'Det lader til, at jeg har mere til fælles med Will, end jeg lige gik og troede.'

I 'stranger Things' er Will (til højre) forelsket i sin ven Mike (til venstre). Foto: Ursula Coyote/Netflix

Siden 2016 har han legemliggjort den blåøjede Will Buyers i 'Stranger Things', der både er blevet bortført til en dyster underverden og senere besat af et dæmonisk monster.

I den seneste sæson af 'Stranger Things', der tog verden med storm i sommeren 2022, var der dog også et øget fokus på Will Buyers seksualitet, som kom til udtryk i den uforløste kærlighed, han havde til sin bedste ven Mike.

I serien skal man læse mellem linjerne for at se den underliggende homoseksualitet, men i et interview i sommer gjorde Noah Schnapp det klart for enhver, så der ikke var tvivl om hans karakters følelser.

- Det har altid været der, men man vidste aldrig helt, om det bare var ham, der blev moden senere end sine venner. Men nu hvor han er blevet ældre, er det meget indlysende. Nu er det 100 procent klart, at han er homoseksuel, og at han elsker Mike.

