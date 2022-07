Springer ud som lesbisk

I 2019 vandt Amber Gill den britiske version af 'Love Island' sammen med Greg O'Shea.

Der skulle dog kun gå en lille måned, fra de forlod villaen, til parret slog op.

Og nu har Amber Gill lukket døren til fremtidige herrebekendtskaber fuldstændig. Det skriver hun på Twitter, hvor hun har fulgt med i den nye sæson af 'Love Island'.

Det er især fyrenes forsøg på at gøre kur til de kvindelige deltagere, hun er glad for at være sluppet for i sit nye liv.

'At skifte hold er den bedste beslutning, jeg har taget i mit liv', skrev hun, inden hun sendte en bredside til de mandlige deltageres scoreforsøg.

'Jeg føler mig syg, når jeg ser på mænd. Jeg kan ikke udsætte mig selv for det igen'.

Ud over førnævnte Greg O'Shea har Amber Gill også datet Manchester City-fodboldspilleren Jack Grealish.

Vildt vægttab

Den 24-årige reality-stjerne kunne i 2021 stolt vise et vægttab frem, efter at hun på seks uger tabte seks kilo. Altså et kilo om ugen.

Amber Gill har tidligere indrømmet, at hun tog kraftigt på under nedlukningen i England i forbindelse med coronakrisen, fordi hun spiste for meget takeawaymad. Men så tog hun sig sammen, fortalte hun, og kiloene raslede af hendes krop.

Dengang lagde hun også et bikinibillede ud, hvor hun reklamerede for sin fitnessplatform Amber Flexx. Her stod hun under et palmetræ med azurblåt hav i baggrunden i forbindelse med sin rejse til Dubai.

Kort efter demonstrerede Amber også sit vægttab med dette opslag på Instagram: