Springer ud som sanger

Kris Jenner, der er kendt fra det amerikansk realtiy-program 'Keeping up with Kardashians', har varmet stemmebåndet op.

Akkompagneret af sin ældste datter, Kourtney Kardashian, på bjældekrans og datterens forlovede, Travis Barker, på trommer, har hun nemlig udgivet sin egen version af julehittet 'Jingle Bells'.

Heldigvis for 65-årige Kris Jenner afhænger levebrødet ikke af sangstemmen - for yndigt er det ikke.

Du kan høre en lille forsmag på sangen lige her og bedømme selv.

Træder i døtrenes fodspor

Jenner og Kardashian-klanen blev verdensberømte med reality-serien om deres liv. Men efter 20 sæsoner valgte familien i år at stoppe programmet.

Efterfølgende har Kris Jenner tjent godt på at styre sine børns karriere med hård hånd.

For i takt med berømmelsen har de hver især kastet sig ud i succesfulde solo-projekter inden for mode og skønhedsbranchen, hvor de skovler penge ind.

Og det tyder på, at Kris Jenner inden længe vil træde i sine døtres fodspor.

Tidligere på året kom det frem, at hun har indsendt dokumenter for at tage patent på forskellige navne inden for skønheds- og hudplejeprodukter. Navnene inkluderer 'Kris Jenner Beauty', 'Kris Jenner Skin' og 'Kris Jenner Skincare'.