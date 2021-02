Michelle Obama skal være frontfigur på et madlavningsprogram for børn

USA’s tidligere førstedame Michelle Obama, 57, springer ud som tv-kok i et nyt madlavningsprogram for børn på Netflix.

Programmet hedder ’Waffles + Mochi’, og titlen henviser til to dukke-karakterer, som sammen med Michelle Obama bliver programmets hovedpersoner.

Det skriver BBC.

De to dukke-karakterer stammer fra 'The Land of Frozen Foods' (Landet af frysemad, red.), og i programmet spiller Michelle Obama en supermarkedsejer, der skal lære dem at lave rigtig hjemmelavet mad i stedet for blot at hive noget ud af fryseren.

Såvel Michelle som gemalen, den tidligere præsident Barack Obama, er blandt programmets executive producere. Tilbage i 2018 indgik parret en aftale med Netflix om at producere film og serier for streamingtjenesten.

– Gid programmet havde været der, da min døtre voksede op. Det er et program, som det er sjovt at se sammen som familie, og som lærer børnene noget vigtigt, siger hun om programmet, der udforsker mad fra hele verden.

Programmet får premiere på amerikansk Netflix 16. marts.

