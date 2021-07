Springsteens datter imponerer

Mens hendes far er et verdenskendt navn inden for rockmusik, har hun selv gjort karriere i sportens verden.

Nu venter det hidtil største stævne for Jessica Springsteen, der er udtaget til det amerikanske hold, som skal dyste om OL-medaljer i ridebanespringning om mindre end en måned.

Rytteren, der er datter af Bruce Springsteen, er sammen med hesten Don Juan van de Donkhoeve blev indlemmet i truppen, meddeler det amerikanske rideforbund på sin hjemmeside.

Mens Jessica Springsteen er 29 år, er hesten fyldt 12 år.

Jessica Springsteen (th.) er datter af rockmusikeren Bruce Springsteen (tv.). Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Derudover er tre ryttere - og heste - udtaget.

En af dem, McLain Ward, var med til at vinde guld i Athen i 2004 og i Beijing i 2008, mens holdkammeraten Laura Kraut også var med i 2008.

OL i Tokyo skydes officielt i gang 23. juli, men holdkonkurrencen i ridebanespringning afholdes først fra 2. august.