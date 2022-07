Spydige tweets: Sviner sin mand til

Rygterne har svirret længe.

Angiveligt skulle modellen Emily Ratajkowski og hendes mand, filmproducer Sebastian Bear-McClard, være midt i en skilsmisse.

Men parret har ikke officielt bekræftet, at de går fra hinanden.

Men Emily Ratajkowskis færden på internettet har nu fået mange til at spekulere i, om ikke der er noget om snakken. Og om bruddet måske skyldes, at hendes mand ikke har haft nok i hende.

Modellen har nemlig liket en række tweets om både den angivelige ende på parrets ægteskab, men også om producentens påståede utroskab.

'Kan ikke fatte, at den lille bitch var Emrata (Emily Ratajkowskis navn på Instagram, red.) utro,' lød et tweet, der modtog et like fra Ratajkowski.

'Piger, hvordan fejrer vi Emratas skilsmisse,' lød et andet, der også høstede modellens like.

'At Emrata endelig er fri for den mand, beviser bare, at Gud faktisk findes,' skrev en anden fan, der også fik liket sit tweet af Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski lever som model og har også kastet sig ud i skuespil. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Gift på rådhuset

Parret blev gift i 2018 få måneder efter, Emily Ratajkowski var gået fra sin daværende ekskæreste.

'Jeg har en overraskelse. Jeg blev gift i dag,' skrev hun dengang under et billede af det nye ægtepar.

Parret blev gift på rådhuset i New York, og Ratajkowski bar en sennepsgul buksedragt til beskedne 200 dollars sammen med en sort hat med slør, mens gommen havde iklædt sig solbriller og et lyseblåt jakkesæt.

Mens Ratajkowskis gøren og laden med frække selfies og professionelle modelkarriere har gjort hende til et kendt ansigt, så er Bear McClard mere ukendt i offentkligheden. Han er skuespiller og producent, der blandt andet arbejdede med filmen 'Good Times' med Robert Pattinson i hovedrollen. Ligesom han også producerede 'Uncut Gems' med Adam Sandler og Julia Fox.

