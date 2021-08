Står frem: Har sclerose

Den prisvindende skuespiller Christina Applegate har fortalt, at hun har sclerose.

Det gør hun via Twitter.

'Hej venner. For et par måneder siden blev jeg diagnosticeret med sclerose. Det har været en underlig rejse. Men jeg har haft så meget støtte fra folk, som jeg ved også fejler det her. Det er hårdt. Men som vi alle ved, så går livet videre', lyder det første opslag.

Skuespilleren, der har medvirket i flere serier og film heriblandt 'Friends', skriver, at hun håber, folk vil respektere hendes privatliv i situationen.

'Jeg beder om privatliv, mens jeg går gennem denne her ting', skriver hun.

Christina Applegate vandt en Emmy for sin rolle i 'Friends' i 2003. Hun var også nomineret for sin rolle i serien 'Samantha Who?'.

Også for sin rolle i serien 'Dead to me' har hun været nomineret til en Emmy og en Golden Globe.