Står frem som par for første gang

For første gang siden de fortalte offentligt, at de er kærester, har Rihanna og A$AP Rocky vist sig som par på den røde løber

Rihanna og A$AP Rocky har mildest talt været nærige med detaljer om det parforhold, som de for få måneder siden officielt bekræftede.

Mandag viste de to sig så frem på den røde løber til den årlige Met Gala i New York, som er kendt for i den grad at kunne tiltrække de store stjerner.

Og det i hver sit særdeles bemærkelsesværdige outfit

De to musikere var nemlig begge dukket op i, hvad der ligner to oversized kludetæpper, og det har fået fans på de sociale medier til at spærre øjnene op.

'Rihanna, Ciara, CL og JLo var de eneste, der forstod opgaven og så fuldstændig fejlfri ud', skriver en fan for eksempel.

'Rihanna skuffer aldrig, når det kommer til mode', skriver en anden.

Den tyske sanger Kim Petras med hestehoved og hestehale. Foto: Ritzau Scanpix Wow. Modellen Iman i en spektakulær kjole. Foto: Ritzau Scanpix Donatella Versace til MET-galla. Foto: Ritzau Scanpix Kendall Jenner overlod kun meget lidt til fantasien. Foto: Ritzau Scanpix Jennifer Lopez vinker pænt goddag. Foto: Ritzau Scanpix Den russiske model Irina Shayk lignede en, der var på vej på stranden. Foto: Ritzai Scnapix Den new zealandske sangerinde Lorde havde glemt sin bh. Foto: Ritzau Scanpix Rapperen Lil Nas X i fuld bling bling. Foto: Ritzau Scanpix Nyfortolkning af Michelin-manden. Foto: Ritzau Scanpix Sangerinden Grimes. Foto: Ritzau Scanpix Billie Eilish i aftenens måske største kjole. Foto: Ritzau Scanpix

Den eneste ene

Det var A$AP Rocky, som har det borgerlige navn Rakim Mayers, der som den første af de to udtalte sig til pressen om deres forhold. Det gjorde han tilbage i maj måned.

- Hun er mit livs kærlighed, lød det fra den 32-årige rapper, som tilføjede:

- Hun er en million mere værd end nogen af de andre. Jeg tror, når du ved det, så ved du det. Hun er den eneste ene.

A$AP Rocky har tidligere dannet par blandt andre Kendall Jenner og 33-årige Rihanna har tidligere dannet par med blandt andre Drake og Chris Brown.

