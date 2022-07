Stalkede verdensstjerne: Nu er han anholdt

En mandlig stalker er blevet anholdt, efter at han stalkede og truede med at forvolde superstjernen Taylor Swift skade

Verdensberømte Taylor Swift fik i sidste måned en uønsket gæst på sin adresse i New York.

Det har vist sig at være en såkaldt stalker, der nu er blevet anholdt af politiet.

Det skriver flere medier, heriblandt TMZ og New York Post.

Politiet oplyser, at der er tale om Joshua Christian, der har forsøgt at gøre skade på den amerikanske sangerinde.

Stalkeren blev anholdt fredag aften, efter at politiet havde opsporet ham i hans hjem.

Ville irritere og chikanere

Ifølge politiet dukkede Joshua Christian uopfordret op på Taylor Swifts adresse i New York omkring klokken 10.47 søndag 12. juni, ligesom han også var der i marts.

De mener, at det udelukkende var for at irritere og chikanere superstjernen.

Joshua Christian truede med at forvolde sangerinden skade, hvis hun ikke ville være sammen med ham, lød det fra anklageren, da stalkeren lørdag aften blev stillet for retten.

Ifølge TMZ er det ikke første gang, at den amerikanske sangerinde har haft besøg af stalkere.

Mediet skriver, at flere mænd er blevet anholdt efter lignende episoder i Swifts hjem, blandt andet i Rhode Island, New York og Beverly Hills.