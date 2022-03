Stalker dukkede op på datters skole

En 58-årig kvinde er anklaget for at stalke David Beckham efter at have forsøgt at besøge hans tiårige datter på hendes skole

Det er formentlig ikke første gang, fodboldstjernen David Beckham er offer for stalking af fremmede kvinder. Men når chikanen involverer børnene, er det ramme alvor.

Derfor er 58-årige Sharon Bell fra Hertfordshire nu tiltalt for chikane af familien efter senest at være dukket op på Beckhams tiårige datter, Harpers, skole for at besøge hende under påskud af, at kvinden var forælder til en af de andre skoleelever.

Det bekræfter Metropolitan Police i Storbritannien over for flere medier, heriblandt Mirror.

Kvinden er blevet anklaget for stalking efter at have chikaneret David Beckham og hans familie ved opsøgende adfærd gennem breve og uønskede besøg både på hjemmeadressen og datteren Harpers skole.

For retten

Sharon Bells chikanerende adfærd kan angiveligt spores tilbage til 2016, hvor hun først hævdede at være mor til et af Beckhams fire børn.

David Beckham har siden 1999 været gift med pop- og modekunstneren Victoria Beckham, og sammen har de sønnerne Brooklyn, Romeo og Cruz og datteren Harper.

Sidste år blev der udstedt tilhold mod Sharon Bell for chikane mod familien. Ud over at hun nu er anklaget, har hun også fået forbud mod at være under 500 meter fra familiens private adresse og datterens skole.

Sharon Bell skal for retten i Westminister på mandag 28. marts, hvor retssagen begynder. Kvinden har endnu ikke selv forholdt sig til tiltalen.

