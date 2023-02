Stalker får fem år langt tilhold

Endnu en fan, endnu et politilhold.

I hvert fald må man konkludere en ting – 'fans' kan ikke få nok af den 21-årige sangerinde Billie Eilish eller hendes familie, der nu skal have endnu et polititilhold efter flere uventede besøg fra en fan.

Det skriver TMZ.

Polititilholdet er således en forlængelse af et tidligere tilhold, efter at den 39-årige stalker Finneas Christopher Anderson angiveligt skulle have brudt ind i familiens hus op til flere gange i december 2022. Her skulle Anderson erklæret sin kærlighed for Billie Eilish og efterspurgt hendes selskab.

Torsdag 9. februar blev sagen så afgjort ved et virtuelt retsmøde.

Et knust hjerte og et polititilhold senere må den 39-årige Anderson som resultatet ikke nærme sig hverken Eilish, hendes forældre eller deres hus inden for 100 yards (91.44 meter) de næste fem år. Ligeledes må han hverken kontakte hende på sociale medier eller nærme sig hendes arbejdsplads.

Det er ikke første gang, at popstjernen har måtte tage så drastiske midler i brug for at kunne værne om sit privatliv. Faktisk er det sket hele to gange før, hvor begge sager også endte ud i tilhold grundet stalking.

