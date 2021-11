Stallone blev næsten banket ihjel

Den 75-årige skuespiller Sylvester Stallone fortæller, at han var tæt på at miste livet under en af 'Rocky'-filmene

Sylvester Stallone er en hård hund, men selv den mest bidske terrier kan komme i for voldsom en slåskamp.

Og det er forståeligt, hvis det er Dolph Lundgren man står overfor.

Under optagelserne til filmen 'Rocky IV' fra 1985 gik det næsten galt for skuespilleren, da en boksescene med svenske Dolph Lundgren skulle optages.

I anledningen af en forlænget udgave af filmen har skuespilleren fortalt historien bag et slag, der fik 'nonner til at bede for ham'. Det skriver Daily Mail.

Fik bank

Stallone, som spillede bokseren Rocky, stod i filmen overfor sin nemesis Ivan Drago - spillet af Dolph Lundgren.

'I den første runde i bokseringen, hvor han fik mig i gulvet, det var den ægte vare.'

'Han pulveriserede mig, det var dog ikke noget, jeg lagde mærke til i øjeblikket, men senere den aften fik jeg ondt i hjertet', siger Stallone.

Skuespilleren fortæller endvidere, at Lundgren havde slået hans brystkasse så hårdt, at hans hjerte tog skade.

'Som i en bilulykke, hvor brystet rammer rattet', siger han.

Stallone uddyber, at hans blodtryk steg til 260, og at han røg på intensiv, hvor en gruppe nonner bad for hans liv.

Had var årsagen

Det er ikke første gang Stallone fortæller om episoden. Tilbage i 2019 fortalte han til publikummet til filmfestivallen i Cannes, at han ikke kunne lide Lundgren.

Det skriver mediet Vulture.

'Da Dolpf Lundgren kom, hadede jeg ham med det samme.'

Inden optagelserne sagde en kæk Stallone derfor til svenskeren, at han ikke skulle holde igen.

'Bare forsøg at slå mig ud, du skal ikke holde dig til bage. Slå mig så hårdt, som du kan. Det var en virkelig dum ting at sige', fortalte Stallone i 2019.