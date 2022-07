Standset i lufthavnen: Nu er hun stævnet

Det er ingen nyhed, at den amerikanske 'Real Housewives of Beverly Hills'-stjerne Erika Jayne er genstand for massive beskyldninger om svindel.

Nu får den 51-årige sanger og realitystjerne dog svært ved at løbe fra anklagerne.

Ifølge det amerikanske medie Page Six blev Erika Jayne nemlig stævnet, da hun efter en ferie på Hawaii fredag aften amerikansk tid ankom til lufthavnen i Los Angeles.

Her overrakte en dame hende stævningen i et nyt søgsmål om svindel, afpresning og bedrag, viser billeder, som mediet er i besiddelse af.

'Tom (Tom Girardi, Erika Jaynes eksmand, red.) og Erika misbrugte metodisk penge fra klientforlig til at fremstille et billede af velstand og dermed skabe en livsstil, der var som skabt til reality-tv', lyder det ifølge Page Six i det nye søgsmål.

Også denne gang er det advokatfirmaet Edelson PC, der står bag søgsmålet mod Erika Jayne.

Tidligere har samme virksomhed på vegne af familierne til 186 ofre for et flystyrt i 2018 sagsøgt både Erika Jayne og Tom Girardi for at have stjålet penge, der skulle være gået til de pårørende, for at bruge dem på deres ekstravagante livsstil.

Erika Jayne med resten af castet fra 'Real Housewives of Beverly Hills'. Fra venstre er det Sutton Stracke, Kyle Richards, Garcelle Beauvais, Lisa Rinna, Erika Jayne, Crystal Kung Minkoff og Dorit Kemsley. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Afviser alt

Virksomheden kræver, at Erika Jayne skal betale 50 millioner dollars, svarende til omkring 367 millioner danske kroner.

Stævningen betyder, at Erika Jayne ikke kan undgå, at retten tager stilling til anklagerne mod hende, selvom hun tidligere har afvist dem gang på gang.

'Jeg har aldrig arbejdet for advokatfirmaet GK (Girardi & Keese, Tom Girardis firma, red.). Jeg har aldrig styret finanserne for GK. Jeg har aldrig haft adgang til eller viden om, hvordan TG (Tom Girardi, red.) eller GK håndterede deres klientkonti,' skrev hun tidligere på sommeren i retsdokumenter om anklagerne.

Her lod hun også forstå, at både manden og firmaet, så vidt hun vidste, tjente masser af penge, og at hun derfor ingen grund havde til at tro, at det ikke var reelle gaver købt med mandens egne penge, hun modtog.

Hun påstod videre, at Tom Girardi, der ifølge hans egen læge nu er ramt af Alzheimers, styrede deres privatøkonomi og derfor havde fuld kontrol over alt.

I 2020 ansøgte Erika Jayne skilsmisse fra Tom Girardi, som hun blev gift med i 2000. Skilsmissen er endnu ikke formelt gået igennem.

