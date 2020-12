'Star Wars'-legende død

En stjerne er slukket på 'Star Wars'-himlen.

Jeremy Bulloch, der var kendt for rollen som kultfiguren Boba Fett i 'Star Wars', er død i en alder af 75 år.

Den triste nyhed er blevet bekræftet på Bullochs egen hjemmeside.

Dødsårsagen er endnu ikke bekræftet, men på hjemmesiden står der, at han døde efter helbredsproblemer, samtidig med at han i flere år levede med Parkinsons.

Han sov stille ind på St. Georges Hospital i Tooting omgivet af hans kone og to af hans sønner.

Jeremy Bulloch blev født i Leicestershire i England i 1945, og han startede tv-karrieren som 12-årig, hvor han havde forskellige roller i tv-reklamer.

Englænderens første store rolle kom i 1960 i tv-serien 'Counter Attack!', mens han debuterede i 'Star Wars'-universet i 1980 i rollen som Boba Fett i 'The Empire Strikes Back'.

Han vendte tilbage til rollen i 1983 i 'Return of the Jedi'.

Hyldes af arvtager

I 2002 tog Daniel Logan over i rollen som Boba Fett, da 'Star Wars: Episode II - Attack of the Clones' skulle produceres. Arvtageren har efter Bullochs dødsfald været ved tasterne på Instagram for at hylde den afdøde skuespiller, hvor han har skriver en følelsesladet tekst til et billede af de to.

'Jeg får tårer i øjnene af at fortælle, at Jeremy Bulloch ikke længere er i blandt os. Hvil i fred legende. Jeg vil aldrig glemme, hvad du har lært mig. Jeg vil elske dig for evigt. Samtalerne vil ikke være det samme uden dig. May the force be with you always.'

I 2018 stoppede Bulloch med at deltage i fan-konventioner, mens han takkede 'Star Wars'-fans over hele verden for den enorme støtte han og hans kone havde modtaget, når de rejste rundt i verden.