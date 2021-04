Statue til 200.000 kroner skaber vrede

En statue af klimaaktivisten Greta Thunberg i fuld figur er blevet stillet op på et universitet i England, men de studerende er langt fra tilfredse med prisen

En statue af klimaaktivisten Greta Thunberg vækker vrede blandt de studerende på et universitet i England.

Den har nemlig kostet 23.760 britiske pund, hvilket svarer til omkring 207.000 danske kroner, og det er penge, som de studerende mener, kunne være brugt på bedre ting.

Det skriver BBC.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan ser statuen på universitetet ud. Foto: HANNAH MCKAY/Ritzau Scanpix

Statuen er opstillet på University of Winchester i det sydlige England, og den har fået de studerendes fagforening på skolen til at tage afstand til beslutningen om at opføre den, da man i mange år har sparet og fyret ansatte på skolen.

- Vi er midt i et corona-år, hvor mange studerende ikke har haft adgang til campus, mange af dem prøver at studere online, og de har hårdt brug for støtte.

- Vi pålægger universitet at matche statuen ved at give 23.760 pund i ekstra støtte til de studerendes projekter på campus, skriver de blandt andet i en erklæring, som foreningen har delt på Twitter.

Samtidig udtrykker de deres store støtte til Greta Thunberg og hendes kamp for klimaet.

Universitetets vice-rektor, Joy Carter, prøver dog at mane til ro ved at fortælle, at man ikke har fået lavet statuen med penge, som på nogen måde skulle være gået til de studerende eller medarbejdere.

Hun fortæller samtidig, at man ønsker at ære Thunberg, fordi hun er en inspiration for mange.

- Greta er en ung kvinde, som på trods af sine udfordringer i livet, har formået at blive en verdensledende klimaaktivist. Som universitetet for bæredygtighed og social retfærdighed, er vi stolte af at ære denne inspirerende kvinde på den måde, siger vice-rektoren til BBC.