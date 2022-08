Steen fik besøg af Ed Sheeran: Vidste ikke, hvem han var

Danske Steen Mengel lånte blandt andet sin badebro til verdensstjernen, da han lagde vejen forbi Danmark for nylig

Steen Mengel fik sig noget af en overraskelse, da det gik op for ham, hvem han havde talt med, da han for to uger siden bød gæsterne i nabohuset velkommen.

Det viste sig nemlig at være ingen ringere end verdensstjernen Ed Sheeran, der i en lille uges tid boede i et hus i Vedbæk, mens han i samme uge optrådte for mere end 160.000 danske publikummer ved fire koncerter på Amager.

- Jeg stod og talte med hans kone, fordi de var i huset ved siden af, og jeg spurgte, hvor længe de skulle være her, og hvad de skulle, og hun fortæller, at han skal synge lidt, fortæller Steen Mengel til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så kommer han hen til os, mens vi snakker, og jeg får sagt, at de da er velkomne til at bruge min badebro, og han tilbyder mig nogle billetter, som jeg ikke synes, jeg kan tage imod, men han insisterer.

Senere på aftenen snakkes de ved igen, og de fortæller Steen Mengel, at de skal spise på Noma.

- Så siger jeg, at det er et godt valg, men at jeg synes, der findes en endnu bedre oplevelse, der er Alchemist. Og der må de jo tro, jeg er en landsbytosse, nu hvor Noma er kåret til verdens bedste restaurant.

40.000 om dagen ad fire omgange. Så mange havde indløst billet til Ed Sheerans danske koncerter. Foto: Henning Hjorth

'Han er jo for vild'

Dagen efter vender Ed Sheeran og hans kone tilbage, efter de har googlet Alchemist, og spørger Steen Mengel om han kan hjælpe dem med at skaffe et bord.

Steen Mengel kender - lykkeligvis for superstjernen - Rasmus Munk, der har skabt restauranten, han også er medejer af, og de får sat det i stand, at sangeren får sig et bord.

Og da Steen Mengel og hans familie kom af sted til koncerten, gik det også op for danskeren, hvor stor en stjerne han reelt havde talt med i dagene forinden.

- Det er for sindssygt, han er jo for vild, og da jeg hørte hans sange, kendte jeg dem jo godt. Han samler 160.000 i samme uge som Smukfest. Ene mand. Det er for vildt.

- Og han kom over efter koncerten og spurgte, hvad vi synes om det, og at han havde tænkt på mig, fordi det havde regnet på min fødselsdag.

Helt nede på jorden

Steen Mengel hæfter sig da også særligt ved det overskud og nærvær, der strålede ud af Ed Sheeran.

- Det var fedt, at han var sådan, når han samtidig har opnået det niveau af succes, som han har. At han har passet på sin barnlige glæde og tilgang til verden.

- Det, der er verdensklasse ved ham, er, at han har fødderne solidt plantet på jorden, og det er ikke noget, der har steget ham til hovedet. Og han har så meget kærlighed til sin familie, og man kunne virkelig mærke, at han var 100 procent til stede, da han mødte og talte med fremmede mennesker.

- Han sad og så på pokemon-kort med min søn, han var så nærværende.

De to har talt om at slå pjalterne sammen igen, hvis verdensstjernen i fremtiden lægger vejen forbi Danmark.

Men Steen Mengel ved også godt, at Ed Sheeran nok er en travl herre.

- Jeg har ingen forventninger om, at det rent faktisk kommer til at ske. Han møder jo så mange mennesker, og det må også være hårdt at være på turne.

- Men jeg kunne virkelig godt lide ham, og jeg savnede ham også helt, da han skulle videre.