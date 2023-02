Stella Stevens er død

En trist nyhed har ramt den amerikanske filmverden.

Skuespillerinden Stella Stevens, der blandt andet var kendt fra filmen 'Girls! Girls! Girls!' med Elvis Presley i hovedrollen, er død. Den amerikanske skuespillerinde blev 84 år.

Det skriver Deadline, der har fået dødsfaldet bekræftet af Stella Stevens søn Andrew Stevens og hendes gode ven John O’Brien.

Ifølge mediet døde skuespillerinden fredag i Los Angeles efter en længere kamp mod Alzheimers sygdom.

Golden Globe-vinder

Stella Stevens fik sin filmdebut tilbage i 1959 i 'Say One For Me', hvor hun havde hovedrollen sammen med den nu afdøde skuespiller og sanger Bing Crosby.

Den amerikanske skuespillerinde imponerede i rollen og vandt senere en Golden Globe for den bedste nykommer.

I 1962 optrådte Stella Stevens i 'Girls! Girls! Girls!', hvor hun spillede sammen med den verdensberømte Elvis Presley.

I filmen 'Poseidon Adventure' fra 1972 spillede hun sammen med Gene Hackman og Shelley Winters. Filmen blev en stor succes og fik ikke færre end otte Oscar-nomineringer.

'Poseidon Adventure' endte med at hive to Oscars hjem.

Stella Stevens var gift med Noble Herman Stephens fra 1954 til 1957. Hun har ikke været gift siden da. Skuespillerinden efterlader sig sin søn, Andrew Stevens, og tre børnebørn.