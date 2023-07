Stenrig stjerne tigger om penge fra fans

Selvom Megan Fox selv er god for mange millioner, bad hun fans om at donere penge til sin vens fars kræftbehandling. Det faldt ikke i god jord hos hendes fans

30.000 dollars er formentlig ikke mere end et greb i lommen for en stjerne som Megan Fox.

Alligevel bad hun tirsdag sine følgere om at donere til en indsamling til fordel for sin vens fars kræftbehandling, der havde netop det beløb som det endelige mål.

Og det vakte ikke ligefrem begejstring hos hendes følgere.

Det skriver flere medier, heriblandt PageSix.

Megan Fox delte en story på sin Instagramprofil, hvori hun opfordrede sine følgere til at donere til indsamlingen.

'Min vens far er lige blevet diagnosticeret med kræft i bugspytkirtlen, og hvis I kan hjælpe, så vær venlig at gøre det,' skrev hun i opslaget med et link til indsamlingen.

Megan Fox er forlovet med rapperen Machine Gun Kelly. Foto: John Palmer/Ritzau Scanpix

Lynhurtigt florerede der skærmbilleder af den story på sociale medier, og det var ikke ligefrem for at hylde stjernen. Tværtimod.

Flere var nemlig hurtige til at påpege, at hvis man gik ind på indsamlingens side, kunne man se, hvad den største hidtidige donation var, og den lød på blot 300 dollars.

'Du har bare at donere selv og vise vejen, søster,' skrev en bruger på Reddit blandt andet ifølge mediet, mens en anden påpegede:

'Hvis jeg havde så mange penge som hende, havde jeg dækket 100 procent af omkostningerne ved en vens fars behandling, før jeg bad fremmede om at gøre det.'

Mediet gør desuden opmærksom på, at Megan Fox' forlovede, rapperen Machine Gun Kelly, brugte præcis det samme beløb - altså 30.000 dollars - på at få sat diamanter på sine negle sidste år. Så parret mangler i hvert fald ikke penge.

Fordi donationerne ikke er anonyme, kan man se, at Megan Fox ikke selv har doneret til den pågældende indsamling. Det vides dog ikke, om hun har givet penge personligt til sin ven.