Stephen King i bizart skænderi

Den verdensberømte forfatter har stadig svært ved at overbevise folk om, at han skriver andet og mere end bloddryppende gyserhistorier

Den 73-årige, amerikanske forfatter har gennem sin lange karriere skrevet talrige bøger i mange forskellige genrer.

Mest kendt er han dog blevet for spændende/uhyggelige værker som 'Carrie', 'Ondskabens hotel', 'Misery' og 'Det onde'.

Han har dog også skrevet hjertevarme og rørende historier uden blod, gys og overnaturlige elementer. Det er blot ikke alle, der er klar over det.

Mystik om verdens bedste film

Da han for nylig deltog i BBC-programmet 'Hardtalk' fortalte han om en episode, hvor han havde meget svært ved at overbevise en ophidset kvinde i et supermarked i Florida om, at han stod bag historien, der blev til den enormt succesfulde biograffilm 'The Shawshank Redemption', der på dansk fik titlen 'En verden udenfor'.

'Jeg var i et supermarked i Florida. Jeg gik rundt om et hjørne, og en kvinde kom hen imod mig. Hun pegede på mig og sagde: 'Jeg ved, hvem du er! Du er Stephen King! Du skriver alle de her frygtelige ting. Og det er ok. Det er helt fint,. Men jeg kan lide opløftende ting som den der film 'Shawshank Redemption'. Og jeg sagde: 'Den skrev jeg!', og hun sagde: 'Nej, du gjorde ej. Nej, det gjorde du ikke!'.

Stephen King er en alsidig og produktiv forfatter. Foto: AP

Historien, som filmhittet er bygget over, stammer fra en novelle med titlen 'Rita Hayworth and the Shawshank Redemption'. Den var en af fire korte historier i en samling fra 1982 med titlen 'Different Seasons'.

I dag kan Shawshank-historien købes som selvstændig udgivelse, hvis man skulle være interesseret i at læse baggrunden for det, der blev til en af filmhistoriens største succeser.

Hvis du vil læse meget mere om 'En verden udenfor', kan du læse med her (+) Her kan du blandt andet få historien om de scener, der ikke kom med i biografversionen, men senere dukkede kortvarigt op på nettet, hvorefter de hurtigt blev fjernet igen.

