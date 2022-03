Stephen Wilhite er død

Stephen Wilhite, som opfandt billedformatet GIF, er død 74 år gammel.

Det bekræfter hans kone til flere amerikanske medier, blandt andet NBC News.

Ifølge hans kone, Kathaleen Wilhite, var Stephen smittet med corona.

Stephen Wilhite begyndte sin karriere hos CompuServe, hvor han i 1987 opfandt Graphics Interchange Format, eller GIF.

I dag bruges GIF's ofte til at udtrykke en følelse via en samling billeder i lav opløsning, der kører i ring. Men oprindeligt var GIF en måde at komprimere farvebilleder, så de blev mere tilgængelige for de tidlige modemhastigheder.

- Han opfandt GIF helt alene - han gjorde det faktisk derhjemme og bragte den så med på arbejde. Han fandt på det hele privat i sit hoved og tog så ind til byen for at programmere det, siger Kathaleen Wilhite til The Verge.

Stephen Wilhite modtager en æresprisen for sin livslange indsats ved den 17. udgave Webby Awards i i 2013. Foto: Brad Barket / Ritzau Scanpix

Du udtaler GIF helt forkert

Ifølge Stephen Wilhite udtales GIF i øvrigt med blødt 'G' på engelsk. Så i stedet for at sige GIF, skal du sige DJIF.

- Den engelske Oxford-ordbog accepterer begge udtaler. De tager fejl. Det er et blødt 'G'. Slut prut, sagde han til New York Times i 2013.

Kort efter gentog han det under en fem ord lang GIF-'takketale', da han modtog en hæderspris ved Webby Awards, som hylder fortræffeligheder på internettet. Se 'takketalen' herunder.