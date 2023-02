Stikker til kritikkerne: 'Tilgiv mig'

En lettere sarkastisk John Cleese svarer igen på kritikken om, at 'Halløj på badehotellet' ikke skal have nyt liv

Tidligere på måneden var der umiddelbart gode nyheder til fans af den ikoniske 70'er komedieserie 'Fawlty Towers' - som danske seere lærte at kende som 'Halløj på badehotellet'.

Her kom det nemlig frem, at der arbejdes på en ny sæson af serien, der for 43 år siden stoppede efter 12 afsnit fordelt på to sæsoner. John Cleese er igen tilbage i rollen som Basil Fawlty, ligesom han skal skrive og serien med sin datter Camilla, som også medvirker.

Det er dog langt fra alle, der jubler over nye afsnit af serien. Flere steder har der også været kritik af beslutningen om at give serien nyt liv i en tid, hvor der ikke skal så meget til for at krænke folk, ligesom den anden lejr kritiserer idéen, fordi de egentlig ikke gider se en række nye afsnit, hvor John Cleese får mulighed for at brokke sig over den cancel culture, han igen og igen har kritiseret i de seneste år.

'Et anti-woke mareridt! Derfor er 'Fawlty Towers'-remake en virkelig kvalmende idé', som The Guardian skrev, dagen efter den nye serie blev præsenteret.

Nu svarer John Cleese på kritikken. Det sker i et opslag på Twitter, der er udført i hans vanlige, sarkastiske stil.

'Jeg må undskylde. Jeg havde ingen anelse om, at tanken om, at jeg skriver en ny sitcom med min datter ville skabe så stor vrede og pine. Jeg mente virkelig intet ondt. Naivt troede jeg, at det måske ville blive sjovt,' skriver han og fortsætter:

'Men jeg har det forfærdeligt med at have sluppet denne flodbølge af negative følelser fri. Tilgiv mig.'

Den nye serie kommer til at omhandle, hvordan Basil Fawlty håndterer den moderne verden, ligesom serien kommer til at udfolde hans forhold til datteren, som han netop har fundet ud af, at han har. Sammen skal de - ikke overraskende - drive et hotel.

Serien laves af amerikanske Castle Rock Television med producerne Matthew George, Rob Reiner, Michele Reiner og Derrick Rossi.

Den oprindelige 'Halløj på badehotellet' bestod af 12 episoder fordelt på to sæsoner i 1975 og 1979. Det sidste afsnit blev sendt på britisk tv 25. oktober 1979.

Det fremgår ikke, hvornår den nye sæson rammer skærmene, eller hvor mange afsnit de forventes at lave.

