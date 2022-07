Stikker til stjerner - Jeg er langt vigtigere

Roger Waters har ingen anelse om, hvem The Weeknd er. Derudover siger Waters, at han er langt vigtigere end både The Weeknd og Drake

Pink Floyd-frontmanden Roger Waters sender en kæmpe stikpille til de to canadiske stjerner The Weeknd og Drake.

I et nyligt interview med mediet The Globe and Mail fortæller den 78-årige Pink Floyd-legende nemlig, at han slet ikke har kendskab til The Weeknd, der står bag kæmpe hits som blandt andet 'Blinding Lights', 'Save Your Tears' samt 'Starboy'.

- Jeg aner ikke, hvad eller hvem The Weeknd er, fordi jeg ikke lytter meget til musik, lyder ordene fra Roger Waters.

Og Pink Floyd-frontmanden har også sat ord på 35-årige Drake, der i skrivende stund har over 66 millioner månedlige lyttere på musiktjenesten Spotify.

- Og i øvrigt med al respekt for The Weeknd eller Drake eller nogen af dem. Jeg er langt, langt vigtigere, end nogen af dem nogensinde vil være.

- Uansat hvor mange milliarder streaminger de end har. Der foregår ting, som er fundamentalt vigtigere for alle vores liv.

I skrivende stund har hverken The Weeknd eller Drake reageret på Pink Floyd-legendens kommentarer.

The Weeknd har det borgerlige navn Abel Makkonen Tesfaye, mens Aubrey Drake Graham kendes som Drake.

Drake har netop udgivet albummet 'Certified Lover Boy'. Foto: zz/Galaxy/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Gift ige-igen

Roger Waters kunne tilbage i oktober afsløre, at han var blevet gift for femte gang.

Pink Floyd-frontmanden sagde ja til Kamilah Chavis, som har været hans kæreste gennem længere tid.

'Jeg er så lykkelig, endelig en 'keeper'', skrev Roger Waters på Twitter.

Han har tidligere været gift med Judith Trim, Carolyne Christie, Priscilla Phillip samt Laurie Durning.

Nu har Roger Waters sagt ja til Kamilah Chavis, som han forventer at holde på.

