Stinkende rig: Millionerne ruller ind

Det går strygende for den norske milliardær og hotelkonge Petter Stordalen og hans selskab Strawberry Fields.

Her vælter millionerne ind. Det seneste regnskab for virksomheden, som det norske medie E24 har kigget nærmere på, viser en omsætning på 364,3 millioner norske kroner - det svarer til omtrent 275 millioner danske kroner.

Resultatet før skat landede for 2021 på 484 millioner norske kroner, hvilket cirka svarer til 363 millioner danske kroner.

Coronapandemien pressede ellers den norske milliardær Petter Stordalen til det yderste, der for første gang måtte erklære et af sine mange hoteller konkurs. Det skete, da han lukkede Comfort Hotel i Stavanger.

Strawberry-konglomeraet består af to selskaber: Strawberry Holding og Strawberry Fields. Det er i førstnævnte, at hoteldriften og ejerandelen i rejseselskabet Ving ligger.

Strawberry Fields ejer og administrerer erhvervsejendomme til en værdi af 9,8 milliarder norske kroner - eller i danske kroner: 7,35 milliarder.

Petter Stordalen ejer 100 procent af Strawberry Fields, og milliardæren valgte da også at belønne sig selv for det gode år. Petter Stordalen trak således et større udbytte ud til sig selv for 2021 end under corona, nemlig et udbytte på det, der svarer til cirka 52,5 millioner danske kroner.