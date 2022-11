Stjal opmærksomheden: Supermodel viste bryster

Supermodellen Kate Moss gik ikke ubemærket hen, da hun onsdag aften mødte op til en Diet Coke-fest i en meget bemærkelsesværdig kjole.

Kate Moss har igennem årene ikke været bange for at vise sin krop frem, og i 90'erne blev hun ofte set i en gennemsigtig kjole. Den 48-årige supermodel er dog endnu ikke færdig med trenden.

Kate Moss foran Annabels & Loulou's Members Club i London. Foto: WP Pix/SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Den dybe halsudskæring gjorde dog også, at kjolen kom på afveje på vej ind til festen, det skriver Daily Mail.

Kjolens udskæring gjorde også, at den let kom på afveje. Foto: WP Pix/SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Kate Moss plejer bestemt heller ikke at været bange for at vise sig frem. I 2017 blev hun set topløs på en ferie i Italien med sin kæreste.

Kate Moss ankom onsdag til en Diet Coke-fest i London. Foto: LDTS, JUPA/Ritzau Scanpix

Kate Moss er selv en del af Diet Coke-familien. Det var højst sandsynligt også derfor, supermodellen mødte op til festen.

Annonce:

- Jeg er begejstret for at slutte mig til Diet Coke-familien – jeg elsker de tidligere samarbejder, de har lavet med så utrolige navne inden for mode, sagde hun ifølge Glamour i juli, da hun blev udnævnt som 'Kreativ direktør' for Diet Coke .

Læs også: Nøgen Kate Moss: - Klienten har købt mig

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad sker der med en bodybuilder-krop i Robinson Ekspeditionen? Det fortæller Mie i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app