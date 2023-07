Stjerne afslører alvorligt misbrug under tv-optagelser

Bøvl med sex, stoffer, vold og skolegang.

Det er bouillonterningen af hitserien 'Euphoria', og for seriens karakterer er det i en prioriteret rækkefølge.

Derfor er det umiddelbart ikke et af de smarteste skuespiller-jobs at begive sig ud i, hvis man har en hang for de euforiserende rusmidler.

Og det havde Dominic Fike, der spiller Elliot i serien.

Det fortæller han i et længere interview med Apple Musics Zane Lowe i 'The Zane Lowe Show'.

Blæst på stoffer

Skuespilleren ankom flere gange på settet, hvor han var meget påvirket af stoffer. Efter eget udsagn var Fike 'fucked up' under store dele af optagelserne for at dulme det pres, han var under, mens han lavede både nyt album og 'Euphoria'.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Dominic Fike har også en succesfuld musikkarriere, hvor han har lavet sange med blandt andre Paul McCartney og Justin Bieber. Foto: Amy Harris/Ritzau Scanpix

Derfor blev han stillet overfor et ultimatum: Drop stofferne eller ryg ud på røv og albuer.

- Jeg blev næsten smidt af showet, de sagde, at det er enten eller.

Annonce:

Her takkede han pænt ja tak til førstnævnte og blev indskrevet på en afvænningsklinik i 2020.



Lange udsigter til ny sæson

I samme interview erkender Dominic Fike også, at han er påvirket i flere af de scener, som kom med i showet.

Der er også en ny sæson i vente for de forventningsfulde fans af showet.

Men desværre er der lange udsigter til at få en ny dosis 'Euphoria' serveret, hvor Dominic Fike stadig er at finde på rollelisten.

På grund af den verserende manuskriptforfatter-strejke der hæmmer Hollywoods ellers så produktive industri er showets faste seere tvunget til at vente et par år med at se, hvad instruktør Sam Levinson har bestemt, der skal ske med Rue, Jules og Cassie og de andre fra East Highland High School.

Lige knap 16,3 millioner fulgte i gennemsnit med, da anden sæson af HBOs Emmy-belønnede hitserie Euphoria ramte selskabets streamingtjeneste.