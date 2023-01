Stjerne afslører: Derfor endte ikonisk filmscene så brat

Husker du 'Indiana Jones'-scenen, hvor Harrison Ford straks skyder en sabelkriger i stedet for at kæmpe mod ham? Nu afslører skuespilleren, hvorfor duellen endte, før den overhovedet var begyndt: Han havde diarré

Det er en af verdens måske mest kendte eventyrfilm nogensinde, og 'Jagten på den forsvundne skat' fra 1981 er et ikonisk værk med lige så ikoniske scener.

En af disse er sekvensen, hvor Indiana Jones midt i det, der skal forestille Egyptens hovedstad, Kairo, står ansigt til ansigt med en lokal bandit på en markedsplads.

Manden vil bekæmpe Indiana Jones med sin sabel, som han svinger fra side til side, mens han ler smørret. Det magter Indiana Jones dog ikke, så han tager bare sin pistol og skyder manden med det samme.

Action forvandlet til komik og god lir.

Slutningen på scenen kom dog kun til at være så brat, fordi Harrison Ford under indspilningerne havde brug for at være nær et toilet.

Det skriver The Digital Fix.

- Vi optog i Tunesien, og jeg skulle kæmpe mod en sabelkriger. Det var ment som den ultimative duel mellem sabel og pisk, men jeg led af diarré og syntes, det var ubelejligt at være ude af min trailer i mere end ti minutter ad gangen, fortæller Harrison Ford i en spørgerunde af typen 'AMA' (ask me anything, red.) på Reddit.

- Vi måtte indse, at det ville tage to eller tre dage at optage scenen, og det var det sidste, vi skulle filme i Tunesien (der skal forestille at være i Egypten, red.), før vi drog mod England.

- Jeg tænkte derfor på, hvordan jeg med diarré kunne komme ud af de tre dages optagelser, så jeg foreslog Steve (instruktør Steven Spielberg, red.), at vi bare skulle skyde idioten, siger skuespilleren.

Den var Spielberg med på, for han havde tænkt det samme - og sådan blev det.

Ford indrømmer dog i dag, at han havde ondt af stuntmanden, som havde brugt flere måneder på at øve sine færdigheder i forbindelse med kampscenen, der altså aldrig rigtigt blev til noget.