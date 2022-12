Stjerne afslører: Det er min store drøm

Meghan Trainor fortæller, at hun har et stort, stort ønske om at blive gravid igen

Fra 'All About That Bass' til 'All About The Baby'.

Den amerikanske sangerinde Meghan Trainor, der slog igennem med megahittet 'All About That Bass' tilbage i 2014, har en stor drøm om at blive mor igen.

Det fortæller hun til People.

29-årige Meghan Trainor har i forvejen tre børn med manden, den 30-årige amerikanske skuespiller Daryl Sabara, men sangerinden har altså et stort ønske om at udvide familien.

People har spurgt, hvad hendes store mål er for 2023, og til det svarer Meghan Trainor:

- Forhåbentlig bliver jeg gravid. Jeg prøver at få fire børn, så jeg bliver nødt til at prøve, lyder ordene fra sangerinden.

Meghan Trainor takker det sociale medie TikTok. Foto: Charles Sykes/Ritzau Scanpix

TikTok reddede karrieren

Godt nok slog Meghan Trainor igennem med 'All About That Bass' for otte år siden, men sangerinden fortæller, at hun sidenhen har haft svært ved at leve op til succesen.

I et interview med The Daily Telegraph har hun sat ord på, hvordan en Grammy kun forværrede nedturen, ligesom hun hyldede TikTok for at redde hendes karriere.

- Da jeg fik min Grammy, troede jeg, at alle døre ville åbne sig. Men det føltes, som om at alle døre lukkede sig. Jeg følte, at alt blev dobbelt så svært, hvis ikke sværere end det, siger hun og fortsætter:

- Det føltes, som om jeg gled ned, ned og længere ned. TikTok hev mig ud af det mørke sted, og nu taler folk om et comeback.

I 2022 gik hendes single 'Made You Look' nemlig viralt på det sociale medie, som en del af en gimmick, hvor folk skal danse til den.

