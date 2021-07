Stjerne afslører diagnose

Skuespiller Wentworth Miller, som er kendt fra den populære serie 'Prison Break', afslører, at han for et år siden blev diagnosticeret med autisme.

Det gør han på sin Instagram-profil, hvor han i et længere opslag deler et hvidt billede sammen med en tekst med sine tanker om sin diagnose.

'Ligesom alle andre har livet i karantæne taget nogle ting væk fra mig. Men i isolationen fandt jeg også uventede gaver. Dette efterår markerer et år siden, jeg fik min diagnose', skriver stjernen i sit opslag.

Men det har ifølge Wentworth Miller været en lang og hård fødsel endelig at få sin formelle diagnose.

'Det var en lang og mangelfuld proces, som har brug for forbedring. Jeg er en midaldrende mand. Jeg er ikke fem år gammel. Jeg er klar over, at det er et privilegium at kende sin diagnose', skriver han.

Wentworth, som er 49 år gammel, skriver endvidere, at han nu skal bruge tiden på at se tilbage på de sidste fem årtier af sit liv gennem nye briller.

Han slutter opslaget af med at takke de personer, der har været der for ham gennem tiden.

'Jeg vil gerne sige tak til de mange mennesker, der bevidst eller ubevidst har givet mig ekstra plads til at komme frem i verden på en måde, der gav mening for mig', skriver han.

Wentworth Miller spillede hovedpersonen i fængsels-serien 'Prison Break' fra 2005 til 2009, og igen i 2017.