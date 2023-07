Stjerne afslører: 'Et helvede' at kysse hende

Der findes mad, der ikke er så lækker, hvis man bagefter skal dele mundvand.

Eksempelvis løgsandwich.

I et interview med LADbible kigger skuespilleren Matt Damon tilbage på en episode under optagelserne af filmen 'We Bought a Zoo' fra 2011.

Et ellers intimt øjeblik, som han skulle dele med kollegaen Scarlett Johansson, viste sig at være et helvede at komme igennem.

- Det, der skete var, at vi skulle lave et skud før frokost. Det var rigtig godt, fortæller han og uddyber, at de begge troede, at de var færdige med den scene, da de gik til frokostbordet, og Johansson satte tænderne i en løgsandwich.

- Det var et helvede!, fortsætter han interviewet, da han forklarer, at han drillede sin kollega under hele episoden, fordi hun flovede sig over sin ånde.

Dog fortæller han, at de kunne grine ad situationen.

Stjernen mindes dog løgsituationen med et grin. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Forsvandt fra rød løber

Matt Damon er lige nu aktuel i filmsuccesen 'Oppenheimer'.

Og til premieren på filmen i sidste uge forlod han og de andre medvirkende skuespillere den røde løber i solidaritet med hollywoodskuespilleres stejke.

De amerikanske skuespillere har valgt at strejke, fordi de mener, at aflønningen i branchen er blevet alt for usikker.

Desuden mener de, at der ikke er klare aftaler om, hvordan deres medlemmer skal kompenseres i en tid, hvor streaming er blevet det store nye.

Det er den første store konflikt i Hollywood siden 1960.