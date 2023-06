Stjerne afslører: Far til fire

Tilbage i februar kom det frem, at 46-årige Ryan Reynolds og 35-årige Blake Lively, var blevet forældre til deres fjerde barn sammen.



Dengang kom den glædelige nyhed ikke fra parret selv, men blev konstateret, da man kunne se et billede af Blake Lively uden sin gravide mave.

Skuespillerparret har holdt sig tilbage med selv at dele den store nyhed. Og det er derfor heller ikke meget, som man ved om den lille nye.

Men det har de altså valgt at gøre nu.

For nyligt bekræftede Ryan Reynolds nemlig på Twitter, at den er god nok. Blake Lively har født stjerneparrets fjerde barn.

Nyt projekt

I forbindelse med parrets glædelige nyhed bruger Ryan Reynolds anledningen til at reklamere for sit nye projekt 'Bedtime Stories'.



Projektet går ud på at hjælpe børn med at falde i søvn.

– Idéen til dette program, som skal hjælpe alle med at falde i søvn, blev født samme dag som mit fjerde barn. Jeg kan ikke vente med at vise jer "Bedtime Stories", der får premiere den 20. juni, skriver han på Twitter, hvor han iført pyjamas oplæser godnathistorier.

Reynolds og Lively har sammen børnene James, Inez, og Betty.

Navn og køn på deres nykomne fjerde barn er fortsat en offentlig hemmelig.



