Stjerne afslører: Havde brug for terapi fem gange om dagen

Livet var ikke let for den verdensberømte sangerinde Adele, efter hun blev skilt fra eksmanden Simon Konecki tilbage i 2019.

For den 34-årige engelske hitmager afslører nemlig, at hun havde brug for terapi op til fem gange om dagen.

Det skriver flere medier, heriblandt New York Post og People.

I forbindelse med sit nylige besøg i Las Vegas fortalte Adele, at hun gik til terapi efter skilsmissen. Efterfølgende stoppede hun med sessionerne.

Men Adele har afsløret, at hun atter er begyndt på terapi for at passe på sit mentale helbred.

Værste øjeblik

Om Adele også bruger terapi til at tackle vrede fans, vides ikke. Men massevis af stjernes fans har været vrede og utilfredse med sangerinden.

For tidligere på året aflyste hun sine planlagt koncerter i Las Vegas, hvilket Adele selv beskrev som 'det værste øjeblik i sin karriere'.

Men Adele fortalte på daværende tidspunkt til Elle, at aflysningen fik hendes selvtillid til at vokse.

- Det fik faktisk min selvtillid til at vokse, for det var en meget modig ting at gøre. Og jeg tror ikke, at mange mennesker ville have gjort, hvad jeg gjorde. Jeg er meget stolt af mig selv for at stå ved mine behov, fortalte sangerinden til magasinet.

Det var planlagt, at Adele skulle have afholdt en række koncerter i den amerikanske spilleby Las Vegas, men dagen inden den første koncert meddelte hun i en video på Instagram, at showet ikke var klar, og at alle koncertdatoer ville blive rykket.

