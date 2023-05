Stjerne afslører: Lugtede af blod, lort og sved

Man må virkelig håbe, at Jude Law havde mulighed for at tage bad på settet til filmen 'Firebrand' efter en god, lang arbejdsdag i rollen som Henry VIII.

I hvert fald kunne den britiske stjerne mandag på filmfestivalen i Cannes i anledning af premieren på filmen fortælle, at han tog method-acting til helt nye højder for at komme i kontakt med rollen.

I 'Firebrand' følger man kong Henry VIII og hans sjette kone, Katherine Parr, de sidste dage før hans død.

- Jeg har læst flere interessante beretninger om, at man kunne lugte Henry tre værelser væk. Hans ben var gået i forrådnelse. Han forsøgte at skjule det med rosenolie, fortæller Law ifølge Variety i Cannes mandag.

- Så jeg tænkte, at det ville skabe en god effekt, hvis jeg lugtede skrækkeligt, tilføjer han.

Alicia Vikander spiller over for Jude Law i 'Firebrand'. Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix

Det var forfærdeligt

50-årige Jude Law fik derfor den gode ide at få fremstillet en ganske særlig parfume fra en specialist.

- Hun laver vidunderlige dufte, og hun laver også helt forfærdelige dufte. På en eller anden måde kom hun på denne her helt særlige blanding af blod, afføring og sved, fortæller han om duften.

Og selvom Jude Law i første omgang bare havde tænkt sig at sprøjte sig selv lidt subtilt, endte det selvfølgelig med, hvad han kalder en 'spray-fest'.

- Når Jude kom ind på settet - det var bare forfærdeligt, lyder det ifølge Variety fra filmens instruktør Karim Aïnouz.

Det er endnu ikke planlagt, hvornår 'Firebrand' får premiere i Danmark.