Stjerne afslører stor nyhed: Skal giftes

Sanger og skuespiller Vanessa Hudgens afslører nu over for sine mere end 48,5 millioner følgere på Instagram, at hun skal giftes

Rygterne har floreret længe, men nu bekræfter parret selv.

Vanessa Hudgens, der brød igennem i filmserien 'High School Musical', og Cole Tucker, der er professionel baseball-spiller, skal giftes.

Førstnævnte afslører nyheden i et opslag på Instagram, hvor hun har svimlende 48,5 millioner følgere.

'JA. Vi kunne ikke være gladere', skriver hun i teksten i opslaget efterfulgt af en hjerte-emoji.

De to har dannet par siden 2020, hvor de mødte hinanden midt under coronapandemien. Her var de nemlig begge inviteret til et videomøde på tjenesten Zoom, hvor en række kendte mødtes for at meditere.

Her så de altså hinanden for første gang, og kort efter begyndte de at danne par.

Allerede i begyndelsen af februar i år har flere amerikanske medier bragt nyheden om parrets forlovelse, men der har ikke været nogen officiel udmelding.

Det var TMZ, der først bragte historien på baggrund af kilder tæt på parret, og siden har rygterne floreret. Angiveligt skulle forlovelsen have fundet sted allerede i slutningen af 2022.

