Stjerne afslører: Vi er blevet forlovet

Francesca Farago, kendt fra 'Too Hot to Handle', skal giftes med sin kæreste Jesse Sullivan. Sidstnævnte sprang i 2019 ud som transkønnet

Med caps lock-knappen holdt godt i bund indleder Francesca Farago, kendt fra 'Too Hot to Handle', et jublende opslag på Instagram, hvor hun deler en glædelig nyhed.

Reality-deltageren skal nemlig giftes med sin kæreste Jesse 'Sulli' Sullivan.

'VI ER FORLOVET. Små glimt fra den mest magiske aften nogensinde', skriver Farago ud til sine over seks millioner følgere på Instagram.

'Tillykke!!!', kommenterer blandt andet 'Cool for the Summer'-stjernen Demi Lovato.

Farago blev kendt i store dele af verden, da hun medvirkede i Netflix-succesen 'Too Hot To Handle'.

Her blev hun forelsket i Harry Jowsey fra Australien, og der var lagt op til en Hollywood-afslutning, da de efter showet kunne fortælle, at de stadig var kærester.

138.000 kroner på sex

De to brugte de facto i programmet 138.000 kroner på at have sex.

Pengene blev nemlig taget fra den præmiepulje, det var muligt at vinde i programmet, såfremt alle deltagerne holdt fingrene fra hinanden.

Det skete altså ikke, og så måtte der punges ud.

Kort tid efter, at et genforeningsafsnit blev sendt, afslørede parret på Instagram, at de var forlovede og meget lykkelige.

Men det varede ikke længe.

Få uger efter kunne de nemlig annoncere, at de var gået fra hinanden igen.

Derefter fandt Francesca Farago kærligheden med Demi Sims. Men også den romance blev kort.

Efter utallige billeder af hinanden på de sociale medier og en kæreste-tatovering endte forholdet.

Men nu - og i mere end et år - har Francesca Farago og Jesse 'Sulli' Sullivan, der i 2019 sprang ud som transkønnet, dannet par.

Nu har de altså taget næste skridt i deres forhold.