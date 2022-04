Stjerne anholdt på Hawaii... igen

For blot få uger siden blev den amerikanske skuespiller Ezra Miller, som blandt andet er kendt for at spille superhelten The Flash, anholdt på en karaokebar i Hawaii efter angiveligt at være gået amok på et ægtepar.

Og nu er den så gal igen.

Den 29-årige er angiveligt blevet anholdt af politiet på Hawaii, efter han blev rasende og kastede en stol efter en 26-årig kvinde, da han blev bedt om at forlade en bekendts hjem.

Det oplyser Hawaiis politi ifølge flere medier, heriblandt The Washington Times.

Den 26-årige kvinde skulle have fået et snit på lige under en centimeter i panden.

Ezra Miller blev angiveligt anholdt ved et lyskryds omkring klokken 01.30 lokal tid og løsladt omkring kl. 04.00.

Efterforskningen er stadig i gang.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ezra Miller (til venstre) i rollen som The Flash. Foto: Warner Bros. Entertainment Inc./Ritzau Scanpix

Tilbage i slutningen af marts blev Ezra Miller anholdt som følge at kontroversen på karaokebaren, men blev løsladt efter kaution.

Ægteparret fik herefter et polititilhold mod Miller, som senere blev droppet.

Miller er kendt for rollen som superhelten The Flash i 'Justice League'-filmene og for roller i film som 'The Perks of Being a Wallflower' og 'Hvad med Kevin?'.