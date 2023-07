Stjerne beskyldt for seksuelle overgreb: Her er Elton Johns vidneforklaring

Den amerikanske skuespiller Kevin Spacey deltog ikke i et af den britiske sanger Elton Johns velgørenhedsballer i 2004 eller 2005, som anklager ellers siger.

Kevin Spacey er anklaget for at have befamlet en mand i en bil på vej til det årlige bal og dermed at have forgrebet sig på ham.

Men ifølge Elton John deltog Kevin Spacey ikke i ballerne de pågældende år.

Det siger den britiske sanger mandag under en retssag i den britiske hovedstad, London, hvor Kevin Spacey står anklaget for flere seksuelle overgreb mod mænd.

Det skriver det amerikanske medie The New York Times.

Elton John var mandag indkaldt som vidne af forsvaret i forsøget på at styrke forsvaret for Kevin Spacey.

Også Elton Johns mand, David Furnish, vidnede under mandagens retsmøde.

Den britiske sanger Elton John har mandag vidnet i en retssag mod den amerikanske skuespiller Kevin Spacey, der er anklaget for overgreb mod flere mænd. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Under afhøringen, der foregik via videolink fra Monaco, fortalte Elton John, at Kevin Spacey har deltaget i ballet én gang. Det var i 2001.

Annonce:

Han husker ikke, at Kevin Spacey har besøgt ham efter det.

- Han ankom med privatfly og kom direkte til ballet, sagde Elton John under afhøringen, der varede 13 minutter i alt.

Elton John var iført et mørkt jakkesæt og briller med orange glas. Det skriver det britiske medie The Guardian.

Ballet, som Elton John og David Furnish afholdt hvert år i mere end et årti fra begyndelsen af 00'erne, er blevet nævnt flere gange under retssagen.

En af mændene har fortalt til britisk politi, at Kevin Spacey rørte ham flere gange uden samtykke.

En af gangene var i 2004 eller 2005, hvor manden kørte ham til Elton Johns fest. Kevin Spacey tog manden så hårdt i skridtet, at han næsten kørte galt, lyder påstanden.

Heller ikke David Furnish kan dog huske, at Kevin Spacey har deltaget i ballet efter 2001.

David Furnish sagde, at han havde gennemgået gamle udgaver af magasinet OK!, der sponsorerede ballet.

Annonce:

Ifølge David Furnish var Kevin Spacey ikke at finde på nogen af billederne efter begivenheden i 2001.

Kevin Spacey selv har afvist, at han deltog i ballet i 2004 og 2005. Dermed er Elton John og David Furnish's forklaringer med til at underbygge Spaceys forklaring.

Det skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Kevin Spacey har også under tidligere retsmøder medbragt vagtplaner og rejseplaner for at vise, at han var på filmoptagelser, da ballet blev afholdt i 2004 og 2005. Det skriver det amerikanske medie Rolling Stone.

Sagen omhandler seksuelle overgreb begået mod i alt fire mænd, da de var i 20'erne og 30'erne. Der er i alt tale om 12 anklager. Overgrebene skal have fundet sted mellem 2001 og 2013.

Kevin Spacey nægter sig skyldig i anklagerne.