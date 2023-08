Stjerne deler stor nyhed: Er blevet forlovet

Zooey Deschanel er blevet forlovet med Jonathan Scott efter at have været i et forhold i fire år

Skuespilleren Zooey Deschanel, 43, der formentlig er bedst kendt fra serien 'New Girl', svæver lige nu på en lyserød sky.

Hun er nemlig netop blevet forlovet med sin kæreste gennem fire år, tv-personligheden Jonathan Scott, 45, som blandt andet er kendt fra tv-programmet 'Propety Brothers'.

Det afslører stjernen på sin Instagram-profil.

'Forevigt starter nu!!!' skriver stjernen.

På billedet, som Deschanel har lagt op, kan man se forlovelsesringen, der både indeholder hvide og en lilla diamanter.

Kemi fra starten

Parret mødtes, mens de filmede programmet 'Carpool Karaoke' med hver sin søskende tilbage i 2019.

Allerede en måned senere afslørede Jonathan Scott, at der var romantik i luften mellem de to i et interview med US Weekly.

De stod offentligt frem som par i oktober 2019, hvilket kun var en måned efter, at Zooey Deschanel meldte ud, at hun skulle skilles.

På daværende tidspunkt havde 'New Girl'-stjernen været gift med sin eksmand, Jacob Pechenik, i fire år. Efter bruddet lavede de en fælles udtalelse, hvor de gjorde det klart, at 'de var bedre som venner'.

Deschanel er dog ikke den eneste, der har været gift før. Jonthan Scott har nemlig også været gift med Kelsy Ully fra 2007 til 2013.

Zooey Deschanel har to børn med Jacob Pechenik: Elsie Otter på otte og Charlie Wolf på seks.

