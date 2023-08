Stjerne død: Blev 67 år

Den amerikanske skuespillerinde Arleen Sorkin, som nok er bedst kendt for sin rolle som Callilope Jones i hitserien 'Days of Our Lives', er afgået ved døden.

Den amerikanske stjerne blev 67 år gammel. Det skriver en lang række udenlandske medier, heriblandt TV Line og TMZ.

Sorkins død er desuden blevet bekræftet af hendes ven Mark Hamill, skuespiller, på Instagram lørdag.

'Jeg er knust over at høre, at vi har mistet den brilliante Arleen Sorkin. Ikke bare et vidunderligt talent, men også en i sandhed vidunderlig person. Jeg er taknemmelig, ikke kun for at have arbejdet med hende, men for at have været hendes ven,' skrev Hamill.

Dødsårsagen er endnu ikke blevet bekræftet, men stjernen har de senere år lidt af diverse helbredsproblemer, som blandt andet gjorde, at hun ikke kunne spille skuespil.

Kvinden bag Harley Quinn

Ud over at medvirke i 'The Days of Our Lives' er Arleen Sorkin også inspirationen bag DC-karakteren Harley Quinn. Derudover lagde Sorkin stemme til den originale Harley Quinn.

Faktisk skulle Harley Quinn-karakteren ikke have været fast inventar i DC-verdenen, men Sorkins måde at gå til karakteren på gjorde Harley Quinn så elsket, at karakteren blev skrevet ind som en tilbagevendende karakter.

Mark Hamill reagerede lørdag på DC-kollegaens død. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Mark Hamill, som er den orginale stemme bag 'The Joker', Harley Quinns elsker i DC-verdenen, er da heller ikke den eneste af Sorkins kolleger, som har reageret på hendes død.

Lørdag skrev James Gunn, meddirektør for DC Comics, således også et opslag på sin Instagram-profil for at mindes Sorkin og især hendes rolle som Harley Quinn.

