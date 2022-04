Stjerne efter rygter om fyring: Det passer ikke!

Thandiwe Newton blev i dag rygtet smidt på porten fra den kommende Magic Mike-film efter stort skænderi med Channing Tatum over Will Smiths berømte Chris Rock-lussing. Det er dog pure opspind, siger Newton-lejren, som beretter om andre årsager til, at hun har forladt optagelserne

Tidligere i dag bragte flere britiske og amerikanske medier nyheden om, at skuespilleren Thandiwe Newton skulle være blevet fyret fra sin rolle i den kommende Magic Mike-film med titlen 'Magic Mike's Last Dance', der i øjeblikket bliver indspillet i London.

Historien gik på, at hun på settet skulle være kommet op at skændes med filmens absolutte hovednavn og trækplaster, Channing Tatum, om Will Smiths famøse lussing mod komikeren Chris Rock ved oscarshowet for nogle uger siden.

Artiklen fortsætter efter videoen...

Se Will Smiths famøse lussing her.

Skænderiet mellem den 49-årige Thandiwe Newton, som bl.a. er kendt fra 'Mission Impossible II' og serien 'Westworld', og Channing Tatum, 41, foregik i begyndelsen af april og var, ifølge bulletiner fra filmoptagelserne, så ophedet, at Channing Tatum stormede ud fra settet i det vestlige London og kørte afsted i en bil.

Herefter blev Newton så fyret. På det tidspunkt havde optagelserne til den nye film været i gang i bare 11 dage.

Amerikanske New York Post bringer et billede fra det, der angiveligt skulle have været et skænderi mellem de to parter uden for et hus, hvor man optog nogle scener til filmen. Se det her.

Hyrer Hayek

Produktionsholdet skulle derpå have valgt at hyre Salma Hayek til den kvindelige hovedrolle i stedet, skriver Variety.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Channing Tatum er som den altoverskyggende - og lettere afklædte - hovedrolle om nogen blevet synonym med de populære Magic Mike-film, der bl.a. har været vist på TV 2. Den seneste skulle have været med Thandiwe Newton i den kvindelige hovedrolle, men sådan bliver det ikke. Årsagen er der dog ikke helt enighed om. Foto: TV 2/Danmark

Thandiwe Newton og en talsperson for filmselskabet bag filmen har dog en noget anden udlægning af hændelsen, skriver bl.a. New York Post og Daily Mail nu.

Skuespillerinden har således forladt filmen og sin rolle af egen fri vilje på grund af familiære problemer, lyder det.

- Rygterne er totalt usande. Thandiwe Newton has taget den svære beslutning at træde væk fra produktionen af Warner Bros. Pictures' 'Magic Mike's Last Dance' for at håndtere familiemæssige ting, lyder det fra en talsperson fra Warner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Channing Tatum er producer og den altoverskyggende hovedrolle i den kommende Magic Mike-film, der bliver den sidste i rækken. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Filmmedarbejder sladrede

Rygterne om det dramatiske optrin på filmsettet, der udmøntede sig i et skænderi, blev startet, da et medlem af filmholdet angiveligt havde talt med den britiske tabloidavis The Sun om sine førstehånds-iagttagelser.

- Channing Tatum er producer og nummer 1 på settet. Thandiwe Newton er stjerne nummer 2. Men 11 dage inde i forløbet er det hele ovre. De faldt i diskussion over det, der skete ved The Oscars. Jeg var på settet. Jeg betragtede hende og ham. De gik ind og ud af huset, hvor vi filmede, fordi de havde denne diskussion. Det var en anspændt udveksling af ord, men pludselig eskalerede det. Channing gik ind i sin bil og forsvandt. 'Efter det sagde han, at han ikke ville arbejde med hende længere. Og når han er producer, betyder det, at hun er fyret fra filmen', lød det fra filmmanden til The Sun.

Med de nye oplysninger in mente skal den unavngivne kildes beretning dog altså muligvis tages med et gran salt.

Én ting er dog sikker: 'Magic Mike's Last Dance' bliver nu uden Thandiwe Newton på rollelisten.