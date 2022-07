Stjerne er helt på røven

Tingene kører ikke på skinner for den tidligere hitmager Xzibit.

For rapperen med det borgerlige navn Alvin Nathaniel Joiner, der tidligere har levet det rene luksusliv med massevis af pengesedler, er nu helt på røven.

Krista Joiner, der har været gift med amerikanske Xzibit siden 2014, vil skilles fra rapperen, og i den forbindelse har hun søgt ægtefællebidrag.

Men ifølge diverse retsdokumenter, som TMZ har læst, hævder den tidligere 'Pimp My Ride'-vært, at han ikke kan hjælpe økonomisk.

Ifølge dokumenterne fortæller 47-årige Xzibit, at han simpelthen ikke har pengene, og rapperen har tilsyneladende mistet en stort del af sin indkomst på grund af coronapandemien.

Derudover fortæller den tidligere vært, at han 'kæmper for at få enderne til at mødes, samtidig med han forsøger at betale sine egne udgifter og forsørge sin søn'.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Xzibit tilbragte sin bryllupsnat bag tremmer. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Bryllupsnatten i spjældet

Xzibit og Krista Joiner har været gift i otte år, men sidstnævnte har siden februar 2021 søgt om skilsmisse, og der går nok ikke længe, før ægteskabet bliver et overstået kapitel.

Men tilbage i 2014, hvor bryllupsklokkerne ringede, fik Xzibit en bryllupsnat, som han nok aldrig kommer til at glemme.

For hitmageren tilbragte natten bag tremmer. Ifølge MailOnline blev han denne nat spottet i en bil i al for høj fart på motorvejen, hvilket fik ordensmagten i aktion.

- Politiofficeren kontaktede chaufføren, som lugtede af alkohol. Det startede med en kørsel-under-påvirkning-undersøgelse og sluttede med en anholdelse, fortalte Jason Kravetz fra politimyndigheden i Laguna Beach til MailOnline.

Ifølge ordensmagten brugte Xzibit derfor første nat efter brylluppet i politiets varetægt. Han blev dog løsladt dagen efter.

Annonce:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app