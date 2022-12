Stjerne er i Danmark

Den er god nok.

Den amerikanske youtuber Logan Paul, der har over 23 millioner abonnenter på den sociale platform, er i København.

I en historie på Instagram har stjernen delt en video, der viser, at han er i København. Her ligner det, at Logan Paul går ud af et værelse på Hotel d’Angleterre.

'Hvor er bamse og kylling?', spørger stjernen i videoen.

Den 27-årige har også delt et billede, hvor han iført sort trøje og sort kasket står med en hotdog i hånden på Kongens Nytorv.

'Danske hotdogs = uovertruffen', skriver stjernen til billedet.

Sammen med dansker

For lidt over en uge siden blev det officielt, at Logan Paul og den danske supermodel Nina Agdal danner par.

Internetstjernen delte nemlig en række billeder af modellen med teksten 'Heldige mig'.

Det er ikke første gang, at parret har delt billeder af hinanden på de sociale medier. Tilbage i august delte Nina Agdal nemlig en billedserie på Instagram med beskrivelsen 'Vi spiste, vi dansede, vi grinte, vi levede' fra en sommertur til Grækenland, hvor Logan Pauls ansigt var med.

Den danske topmodel har også før optrådt i en af Logan Pauls youtubevideoer.

Siden sommer har det været kæresterygter om Logan Paul og den danske supermodel. Parret gjorde deres forhold officielt 12. december.

