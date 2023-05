Stjerne er ikke afvisende: Gør det på én betingelse

Jeff Bridges er klar til at indtage rollen som The Dude igen. Men skal en 'The Big Lebowski'-opfølger blive en realitet, kræver det, at et vist krav bliver opfyldt

Han var den absolutte hovedperson - The Dude - i en af de største kultfilm nogensinde.

Navnet er Jeff Bridges, og filmen hedder 'The Big Lebowski' - et værk fra 1998, hvor den amerikanske stjerne har en absolut mindeværdig glansrolle.

Den 73-årige har spillet med i westernfilm, science fiction-film, superheltefilm, komedier, gyserfilm og actionfilm. Bridges har lavet det hele. Og dog.

Opfølgere - 'den svære toer' - er nemlig ikke noget, 'True Grit'-verdensstjernen generelt har beskæftiget sig med i sin karriere.

Men nu åbner han op for det, mange fans har skreget efter i årevis: En opfølger til 'The Big Lebowski'.

Det kræver dog, at én bestemt ting er på plads: instruktørerne.

Det skriver People, som har talt med Jeff Bridges om muligheden for en opfølger i anledning af filmens 25 års jubilæum i år.

En af de kendte scener fra 'The Big Lebowski' - her er Jeff Bridges (bagest) i selskab med John Goodman. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

- Åh gud! Hvis brødrene var involveret, ville jeg bestemt gøre det. Brødrene er mystiske og fulde af overraskelser. Du ved ikke, hvad de vil gøre, så nu hvor de altid overrasker, så tror jeg ikke, de laver en efterfølger. Men omvendt, som jeg siger - de overrasker - så måske vil de alligevel overraske mig og lave en efterfølger, siger Jeff Bridges lidt kryptisk.

Med 'brødrene' mener han de berømte Coen-brødre, Joel og Ethan, som også instruerede Bridges i den Oscar-nominerede 'True Grit' fra 2010.

De to brødres seneste film sammen er dog fra 2018, for siden gik de hver sin vej som instruktører og barsler nu begge med nyt materiale - hver for sig.

En fremtidig 'The Big Lebowski' sequel eller ej: Jeff Bridges har masser at lave. Seneste projekt er serien 'The Old Man', der får en sæson 2.