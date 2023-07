Stjerne fandt Gud på kokain-skole

De fleste kender nok Dennis Quaid fra hans temmelig prominente filmkarriere fra film som 'Forældrefælden', 'The Day After Tomorrow' eller de 105 andre skuespiljobs, Hollywood-koryfæet har bedrevet igennem tiderne.

Men Quaid er også en herre, der desværre har haft et noget så turbulent liv.

Den nu 69-årige skuespiller og musiker har tidligere været meget åben omkring sin kamp med et misbrug af euforiserende stoffer, som han gjorde bugt med i 1990. Men før han kom ud på den anden side, så det sort ud for Dennis Quaid.

Til tider blev det for meget for både ham og dem omkring ham.

For påvirket til at spille

Quaid ankom på et tidspunkt til et vigtigt spillejob, hvor han var så væk på stoffer, at hans bandmedlemmer simpelthen valgte at opløse bandet på stedet, fordi de så, hvilken forfatning deres forsanger var i på daværende tidspunkt.

Det fortæller Dennis Quaid i et interview med People.

Dennis Quaid er gift med den 39-år yngre, Laura Savoie. Foto: John Amis/Ritzau Scanpix

'Et wakeup-call'

Nu om dage kigger 'Forældrefælden'-skuespilleren tilbage på sine stofpåvirkede dage som noget omtåget, men i dag er han bare glad for, at han stadig trækker vejret. For på et tidspunkt så fremtidsudsigterne noget dystre ud for Dennis Quaid.

- Jeg er bare taknemmelig over, at jeg stadig er her, fortæller den 69-årige skuespiller og musiker til People.

- På et tidspunkt var jeg på vej hjem. Så fik jeg et slags wakeup-call, hvor jeg forudså mig selv død, i fængsel eller at jeg mistede alt, jeg havde.

- Og det ville jeg ikke for mig selv.

Fandt Jesus på kokain-skole

Dennis Quaid ser oplevelsen som en slags åbenbaring, der fik ham til at checke-in på det, han kalder 'kokain-skolen', eller det som almindelige mennesker vil kalde en afvænningsklinik.

At Quaid har formået at komme igennem afvænningsforløbet, tilskriver 'DQ and The Sharks'-sangeren sin genfundne kristne tro, han opsøgte under forløbet.

Ifølge Quaid ser han, at hans nyfundne kristne tro gik ind og erstattede det tomrum, narko-afhængigheden før havde fyldt ud.

Dennis Quaid er i dag gift på fjerde år med sin 39 år yngre kone, Laura Savoie. Quaid har tre børn fra tidligere forhold, blandt andet med skuespillerinden Meg Ryan fra 1991 til 2001.