Stjerne fra hitserie dømt: Får minimum 30 års fængsel

Danny Masterson fra 'That 70's show' er torsdag blev idømt minimum 30 års fængsel for flere voldtægter

Skuespiller Danny Masterson, som er kendt for sine roller som Steven Hyde i 'That 70's show' samt Jameson 'Rooster' Bennett i 'The Ranch' er netop blev idømt minimum 30 års fængsel ved en domstol i Los Angeles.

Det skriver NBC News.

Dommen faldt torsdag, og skyldes, at Masterson er blevet fundet skyldig i at have voldtaget to kvinder i sit hjem i Hollywood. Begge voldtægter skulle være sket for mere end 20 år siden.

Danny Masterson er i dømt straffen '30 years to life', hvilket betyder, at Masterson skal sidde fængslet i minimum 30 år, før han kan søge om prøveløsladelse. Der er dog ingen garanti for, at han kommer ud efter de 30 år.

Benægtet flere gange

Anklagen mod Masterson har hele tiden været, at han skulle have begået seksuelt overgreb mod tre anonyme kvinder i perioden 2001-2003. Nu er han blevet fundet skyldig i to af dem.

Alle tre kvinder er tidligere medlemmer af religionen 'Scientology', som Danny Masterson har været, og stadig er, en del af.

Ifølge kvinderne skulle 'Scientology'-kirken have presset dem til ikke at udtale sig om overgrebene.

Skuespilleren har gentagende gange benægtet at have voldtaget kvinderne.

Danny Mastersons sag har tidligere været for retten tilbage i 2022, men dengang blev retsagen udskudt, da juryen ikke kunne nå til enighed.

