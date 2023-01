Stjerne helt ukendelig: Kan du se, hvem han er?

Som skuespiller må man i fagets natur indtage roller, man ikke nødvendigvis har det store kendskab til fra sit privatliv.

Det må den skandaleombruste skuespiller Shia LaBeouf også sande i forbindelse med den film, han for tiden er ved at indspille i Atlanta.

36-årige LaBeouf blev kendt som en ung actionman i 'Transformers'-filmene og har i de seneste mange år været kendetegnet ved sit karakteristiske fuldskæg.

Det er der dog ingenting af i den kommende film 'Megapolis', hvor den amerikanske skuespiller er helt ukendelig.

Her indtager hen nemlig rollen som det, der ligner en græsk gudinde.

Der er lang vej fra Shia LaBeoufs fuldskæg til denne græske gudinde. Foto: Rymi Lynx/Ritzau Scanpix

Hårde år

Det har ellers været op og ned i de senere år af Shia LaBeoufs liv.

I 2020 fik anklager om vold, trusler og misbrug og et søgsmål fra ekskæresten, FKA Twigs ham til at søge hjælp.

Det fortalte hans advokat, Shawn Holley, til Variety.

- Shia har brug for hjælp, og det ved han godt. Vi søger aktivt efter et sted, hvor han kan blive indlagt til den meningsfulde, intensive og langvarige behandling, som han desperat har brug for, sagde advokaten.

Shia LaBeoufs ansigt som de fleste kender det. Foto: Willy Sanjuan/Ritzau Scanpix

I efteråret 2022 gik han også til bekendelse i podcasten 'Real Ones'.

36-årige LaBeouf har afvist beskyldningerne om vold mod FKA Twigs, og første retsdag i sagen er først 17. april 2023, men i interviewet greb skuespilleren muligheden for at gå til bekendelse med andre synder.

Han fortalte blandt andet, at han har en 'lang liste over mennesker, som jeg skal gå bodsgang hos,' og han indrømmer, at han har været 'enhver kvinde, jeg nogensinde har været sammen, med utro'.