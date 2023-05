Stjerne i bommert: Byttede om på mødrene

Det er ikke altid nemt at huske mors dag.

Endnu sværere er det tydeligvis at huske, hvem der er den rigtige mor.

Den amerikanske rapper, komiker og skuespiller Nick Cannon, der i december kunne byde velkommen til sit 12. barn, er nemlig kommet til at blande rundt på mors dags-kortene til de seks forskellige kvinder, han har børn med.

Sådan skriver det norske Dagbladet.

I et forsøg på at vise de seks forskellige kvinder, at han holder af dem, besluttede han at skrive en lille kærlighedserklæring på hvert kort.

Men da det kom til afleveringen af kortene, så gik det galt for stjernen.

- Mens jeg skriver kortene, har jeg blandet dem sammen. Så en af børnenes mor læste om, hvordan jeg har det med det andet barns mor, fortæller Nick Cannon i sin podcast 'The Daily Cannon'.

- Jeg gjorde mit bedste. Virkelig.

Annonce:

Monogami er ikke sundt

En af de seks forskellige kvinder, som den amerikanske stjerne har svært ved at holde styr på, er blandt andet modellen Alyssa Scott, som er moren til det nyankomne barn.

Desuden har Cannon også fået tvillinger med sangeringen Mariah Carey, som han var gift med fra 2008 til 2016.

I starten af 2022 kunne Ekstra Bladet berette, at Nick Cannon ventede sit ottende barn. Og siden da har det taget fart. Samme år ankom fire nye børn til verden.

I et interview med en parterapeut i podcasten 'Language of Love' forklarer han, at han ikke mener, at det er sundt kun at være sammen med en enkelt kvinde, og monogami bestemt ikke er noget for ham.

- Jeg synes ikke, at monogami er sundt. Jeg synes, det er udtryk for egoisme og ejerskab.

Derudover bliver han også spurgt ind til, hvorvidt alle børn har været planlagte.

- Jeg føler, at alle de kvinder, jeg har børn med, er fantastiske mødre, og det er noget, jeg har tænkt over på forhånd. Så ja, jeg kan sige, at alle min børn har været planlagt nøje, forklarer han.

Hvad går tre-dages-reglen ud på? Og virker dickpics nogensinde? Det svarer Jeppe Bøg Risager og Mantas fra 'Fboy Island' på i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app