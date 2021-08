Stjerne i dramatisk redningsaktion

'Modern Family'-stjernen måtte skride til handling, da de fandt en besvimet kvinde under en vandretur

Minnie John fra New Jersey var taget på ferie i Utah, hvor hun var taget ud for at vandre i bjergene i en nationalpark.

Pludselig fik hun det dårligt, og da hun satte sig for at slappe af på en sten, besvimede hun. Da hun vågnede igen, hørte hun en stemme, hun genkendte. Det var nemlig ingen ringere end Julie Bowen fra den populære serie 'Modern Family', der kom hende til undsætning.

Kvinden har selv delt et opslag om hændelsen på Facebook, og den har siden bredt sig til medier verden over.

Blev svimmel

Minnie John var på ferie med sin familie i parken, hvor hun pludselig blev svimmel, mens de gik i bjergene. Hun satte sig derfor på en sten og bad familien om bare at fortsætte, så hun kunne indhente dem senere.

Mens hun sad med hovedet i hænderne, blev situationen dog værre, da hun pludselig besvimede. Minnie John er nemlig diabetiker, og hun var desuden blevet dehydreret af vandreturen.

Da hun kom til sig selv igen, vågnede hun til lyden af en stemme, hun kendte, som blev ved med at stille hende spørgsmål. Det var Julie Bowen, som var på vandretur med sin søster, da de så kvinden ligge besvimet på stien.

Søster er læge

Julie Bowens søster, Annie Luetkemeyer, er læge, og derfor kunne hun hjælpe med at rense de sår, kvinden havde fået i faldet, ligesom hun hurtigt fik hende til at drikke noget vand.

I begyndelsen kunne Minnie John ikke helt finde ud af, hvor hun havde set Julie Bowen før, så hun spurgte, om hun var kendt.

Til det svarede hun blot 'Modern Family' med et smil, og så gik det op for kvinden, at det var den 51-årige Emmy-vindende skuespiller, der sad ved siden af hende.

De fik sat hele processen i gang med at få fat i kvindens familie, og det hele endte lykkeligt med, at Minnie John kom hjem igen.